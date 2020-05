Kolumne Eifel-Einsichten : Rein theoretisch

Ich will ja niemandem zu nahe treten (guter Coronawitz, nicht? Das hier ist Logbucheintrag 18). Aber: Wollt ihr noch eine bekloppte Theorie hören? Auf die Gefahr hin, dass mir einer die abkauft? Wahrscheinlich sogar wieder die orangefarbene, von selbstempfundener Großartigkeit aufgeschwemmte Pestilenz im Weißen Haus, wie vor ein paar Wochen schon?

Also: In den vergangenen Coronawochen hat man zwar die allerliebsten Verschwörungsmythen gehört (wie auch in den Jahrhunderten davor, nur eben nicht so prominent und nicht von so herrlichen Knalltüten wie heute. Lauter Leute, bei denen, wie Lichtenberg sagen würde, Vernunft und Einbildungskraft „in einer sehr unglücklichen Ehe“ leben). Oder besser: hören müssen. Weil viele ihrer Verfechter ... IMMER. SO. SCHREIEN. Und was finde ich da gerade? Das hier, Robert Musil, „Über die Dummheit“: „Wenn etwas auf einen Menschen einwirkt, das zu stark für ihn ist, sei es ein jäher Schreck oder ein anhaltender seelischer Druck, so kommt es vor, dass dieser Mensch plötzlich ,etwas Kopfloses’ tut. Er kann zu brüllen beginnen ... eine berstende Neigung zum Zerstören, zum Schimpfen oder zum Jammern kann ihn erfassen.“ Danke, Herr Musil.