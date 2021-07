Kommentar zum Hochwasserschutz : Klimawandel aufhalten!

Aufräumarbeiten an der Saarmündung nach dem Hochwasser im Februar 2020. Foto: Christian Kremer

Konz/Saarburg/Hermeskeil Die Konzepte sind gut, aber sie können nie zu hundert Prozent schützen. Deshalb müssen wir die Extremwetter-Problematik an der Wurzel angreifen.

Die Verbandsgemeinden arbeiten fleißig an ihren Konzepten zum Schutz vor Starkregen und Hochwasser, und das ist lobenswert. Dass die Ereignisse der letzten Tage dabei in verschiedenen Bereichen mit einbezogen werden sollen, ist gut – denn so wie sich das Wetter ändert, müssen sich auch die Maßnahmen ändern, die ihm entgegenstehen.