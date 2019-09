Ihre Meinung : Auf die Stärken besinnen

Gewerbegebiet

Weinanbau ist nicht mit üblichen Monokulturen vergleichbar. Ich empfehle Herrn Linz eine Führung mit einem zertifizierten Naturerlebnisbegleiter durch die Weinberge, um die Vielfalt in der „Monokultur“ Weinbau zu erleben. Keine Branche ist mit so vielen Vorschriften und Richtlinien zur Umwelt belegt wie der Weinbau. Sollen wir uns in Zukunft an zubetonierten Weinbergen erfreuen? In einer Standortanalyse wurden im gesamten Gebiet der VG Bernkastel-Kues keine idealen Standorte gefunden. Lediglich zwei Flächen sind in einem fragwürdigen Auswahlverfahren übriggeblieben. Das Gelände in Maring-Noviand steht im Konflikt mit Landschaft, Natur und Wohnqualität, Fremdenverkehr und Weinbau. Es stellt sich die Frage, ist die VG überhaupt für ein solch riesiges Gewerbegebiet prädestiniert?