Finanzen : Illusorisch, realitätsfern

Zum Artikel „Zinseszinseffekt macht sich bezahlt“ (TV vom 15./16. August) schreiben Martin Dücker und Karl Heinz Kraemer:

Zitat aus „Finanzwissen für alle“ des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI): „Schon länger gibt es so gut wie keine Zinsen auf Sparbüchern oder für Anleihen. Parallel lag die Inflation im Juni bei 0,9 Prozent. Damit verlieren die Ersparnisse auf Sparbüchern oder Tagesgeldkonten stetig an Wert. Die Deutschen sparen sich also ärmer, so die Aktion „Finanzwissen für alle“ der im BVI organisierten Fondsgesellschaften.“