Leserbriefe : Passiert ist nichts, aber auch gar nichts

Eifelquerbahn

Ich verweise auf die Versammlung im Lokschuppen Gerolstein vor einigen Jahren. Da haben die Lobbyisten der Eifelquerbahn goldene Zeiten für die Eifelquerbahn prophezeit. Zum Beispiel sollte in Gondelsheim ein Holzverladeterminal eingerichtet werden. In Prüm wollte man eine Haltestelle weit weg vom Zentrum für wenige Tausend Euro einrichten. Es waren schöne, wohlklingende Worte, aber eben nur Worte. Seit dem ist nichts, aber auch garnichts passiert – doch: Die Verbindungsbrücke in Gerolstein wurde abgerissen.