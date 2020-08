Ihre Meinung : Schleifen gehören Wanderern

Freizeit

Wer auf Traumschleifen unterwegs ist, erfreut sich an schmalen Pfaden, an grandiosen Ausblicken, an einer fast unberührten Natur und vor allem an Ruhe. Es sind Wanderwege! Pflanzen und Tiere sollen geschützt werden. Die Wege sind oft schmal, steil, felsig und manchmal auch mit Stufen versehen.