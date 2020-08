Leserbriefe : Nicht „entweder und“, sondern „entweder oder“!

Abfallgebühren

Hinter der wahrscheinlich auch nicht preiswerten Abfrage des Interesses an der zusätzlichen Nutzung der Biotonne in den Haushalten des Kreises Vulkaneifel steckt vermutlich das Kalkül der Abschreckung. Offensichtlich will man die „unbelehrbaren“ Eifeler kräftig zur Kasse bitten, falls sie vom großzügigen Angebot von CDU, Grünen und FWG Gebrauch machen und ihren Biomüll statt in der Tüte zum Container zu tragen, lieber in der braunen Tonne vor der Haustür entsorgen.