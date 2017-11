Lebenszeit

Von Rosi Kappes

Wir waren jung und sahen gut aus,

waren voller Elan und packten an.

Mit Schwung gestalten wir unser Leben,

nach unserer Fasson eben.

Ohne uns zu fragen dreht sich die Uhr,

Jahr für Jahr, Schritt für Schritt

und die Zeit geht mit.

Der Mensch verändert sich

und wir kriegen Falten

und schon bald nennt man uns "Die Alten".

Jahre sind so schnell vergangen

und die Kinder sind schon groß,

noch gar nicht lange her

da saßen sie auf unserem Schoß.

Die Zeit dreht sich im Rhythmus von Tag und Nacht.

Wir haben geweint, wir haben gelacht.

Immer schneller vergehen die Jahre,

auf unserem Haupt wachsen silberne Haare.

Nur ein Augenblick dauert unser Leben,

doch das Universum wird uns noch viele schöne Momente geben,

und jeder Moment ist ein Geschenk.

Noch ist nicht zu Ende unser Erdendasein,

die Sonne wir noch oft für uns am Himmel scheinen.

Und so lange unser Herz noch schlägt

und die Liebe spüren,

so lange sind wir noch hier.