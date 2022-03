Leserbrief : Das russische Volk kann Putin und das Blutvergießen stoppen

Ukraine-Krieg

Putin wird Städte in Schutt und Asche legen und unschuldige Menschen töten! China soll Putin gebeten haben, solange zu warten, bis in China die Spiele vorbei sind (Anm. der Red.: Quelle sind westliche Geheimdienste, China streitet es ab). Chinas einzige Antwort bei der UN-Versammlung war, dass man sich der Stimme erhielt, anstatt ein Zeichen zu setzen und gegen Russland zu stimmen. Somit klebt Blut an den Händen Chinas und allen Staaten, die Putin unterstützen. Diese Staaten dürften keine Unterstützung mehr bekommen, wenn sie Hilfe bräuchten.