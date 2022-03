Leserbrief : Hoffentlich behalten die Generäle hinter Putin klaren Kopf

Ukraine-Krieg

Der Überfall der russischen Armee auf das Nachbarland Ukraine schockiert die Welt. Präsident Putin, oberster Befehlshaber der Atommacht Russland, handelt nach dem Motto: „Und willst du nicht mein Bruder sein, so …“ Mit erdrückender militärischer Übermacht soll das Nachbarland von – laut seinem Statement – einer Regierung aus „drogenabhängigen jüdischen Nazis“ befreit werden. Was soll man von einem Menschen halten, der die legitime, vom Volk gewählte Regierung eines Nachbarlandes so ekelhaft beleidigt? Bei einer Privatperson käme man schnell zu einem Entschluss!