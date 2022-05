Leserbrief : Kein Ruhmesblatt für eine demokratische Partei

Wahl in Nordrhein-Westfalen

Mein Mitleid für die schlechten Wahlergebnisse der FDP in den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hält sich wirklich in Grenzen. Wahrscheinlich haben mittlerweile auch eingefleischte FDP-Wähler den Ernst der Lage erkannt und ihrer Partei einen Dämpfer verpasst. Das Ergebnis bei diesen Wahlen hat sehr wohl mit der Ampelkoalition auf Bundesebene zu tun.

Menschen in Regierungsverantwortung, egal ob auf Landes- oder Bundesebene, die die katastrophalen Zeichen der Zeit nicht erkennen und dementsprechend handeln, gehören nach meiner Meinung nicht in solche Ämter. Freiheit hört dort auf, wo sie allen anderen (Verkehr: Herr Wissing) und sozialschwachen Einkommen (Finanzen: Herr Lindner) schadet. Mit diesem Wahlergebnis in NRW in der Nähe der unsäglichen, demokratiefeindlichen AfD zu liegen, ist kein Ruhmesblatt für eine demokratische Partei.