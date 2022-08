Leserbrief : Heulen und Zähneklappern

Energiekrise und Wirtschaftspolitik

Dem oben genannten Leserbrief stimmte ich im Tenor vollständig zu und möchte es noch drastischer und deutlicher sagen, damit es sich einprägt. Wenn im Herbst und Winter 2022 die ganze Tragweite der katastrophalen Politik der derzeitigen deutschen Regierung sichtbar wird und Otto Normalverbraucher seine Rechnungen (Haushalt, Heizung und so weiter) nicht mehr bezahlen kann und der optimistische Häuslebauer seine Kredite nicht mehr bedienen kann, wird das große Heulen und Zähneklappern (Matthäus 8,12) über das Land kommen, aber dann ist es zu spät. Wir werden dann (fast) alle die Rechnung für die ideologisch verbrämte Politik unserer Regierung, vor allem des rot/grünen Teils derselben, bezahlen.

„You never walk alone“ – dass ich nicht lache. Wir werden jetzt schon darauf eingestimmt, dass es uns demnächst schlecht oder noch schlechter gehen wird. Das ist nur noch nicht bis in die letzte Ecke von Deutschland durchgedrungen, weil es noch nicht so weit ist.