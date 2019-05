Technik : Schleppen Sie sich bitte ins Saarland!

Zum Artikel „Schnelle Unfallhilfe für Verletzte im Wald“ (TV vom 22. Mai) schreibt Wolfgang Högner:

Benötigen Sie Hilfe in Rheinland-Pfalz? Wenn es Ihnen möglich ist, schleppen Sie sich ins Saarland – dort funktioniert die App. Vielen Dank für den Artikel. Hat doch fast jeder ein Smartphone mit GPS-Empfänger dabei. Wenn dann die Hilfe schnell eintreffen soll, ist die präzise Beschreibung des Ortes unabdingbar. Wenn – wie dem Artikel zu entnehmen ist – man sich nicht gerade in Rheinland-Pfalz aufhält und dort Hilfe benötigt wird. In diesem Fall ist die App „Rettungspunkte Deutschland“ (ebenfalls im Play Store) eher zielführend und eventuell lebensrettend. Die Funktionen sind ähnlich der vorgestellten App (Anzeigen der Rettungspunkte mit Nummer, Navigation zu diesem Rettungspunkt zu Fuß, Auto ...).