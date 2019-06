Finanzwirtschaft : Schluss mit Gier und Größenwahn – Ethik ist wichtiger als Erträge!

Zum Artikel „,Harte Einschnitte’ bei der Deutschen Bank“ (TV vom 24. Mai) schreibt Ruediger Scheiffele:

Der Niedergang der Deutschen Bank AG hat bereits mit der Vorstandstätigkeit von Rolf-E. Breuer im Jahr 1997 begonnen. Spätestens aber seit der Vorstandsübernahme durch Josef Ackermann im Jahr 2002 haben Größenwahn, Gier und Inkompetenz den Abstieg der Deutschen Bank AG noch einmal beschleunigt. Eine Entwicklung, die bis zum heutigen Tag nicht gestoppt werden konnte. Ob Anshu Jain, Jürgen Fitschen oder auch John Cryan, keiner dieser Vorstände war in der Lage, der Bank wieder ein seriöses Image mit auskömmlichen Renditen zu verschaffen. Allein die Tatsache, dass die weltweit tätigen „Zockerbuden“ dieses Instituts, die dadurch auffällig waren, dass sie nicht einmal davor zurückschreckten, auch dort noch Gewinne zu generieren, wo durch ihre Wetten auf Grundnahrungsmittel Menschen in der Dritten Welt dem Hungertod oder einer weiteren Verarmung preisgegeben wurden, zeigen mehr als deutlich, mit welch unmoralischen und unethischen Geschäftspraktiken dort gearbeitet wurde. Da kann es wirklich niemanden überraschen, dass der Aktienkurs je Aktie von ehemals 101.72 Euro (Stand Ende Dezember 2006) auf aktuell 6.28 Euro abgestürzt ist (Stand 04. Juni 2019, 22:21 Uhr). Eine Bank, die mehr als 7500 Klagen am Hals hat und bereits zu Strafzahlungen im zweistelligen Milliardenbereich verurteilt wurde, darf sich doch nicht wundern, wenn ihr die Kunden das Vertrauen entziehen und in Scharen davonlaufen.