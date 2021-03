Ihre Meinung : Und der Zores darf stattfinden?

Corona-Demonstrationen

Alle 14 Tage, wenn ich sonntags nachmittags durch die Wittlicher Innenstadt spaziere, wird mir speiübel. „Menschen, die sich ,Querdenker’ oder ,Corona-Leugner’ nennen, stellen mit haarsträubenden Thesen, Beleidigungen und Beschimpfungen hier in Wittlich unsere freiheitliche demokratische Grundordnung in Frage“ (eine treffende Aussage des Wittlicher Bürgermeisters Joachim Rodenkirch aus der Haushaltsrede 2021).

Auf dem Platz an der Lieser entsteht ein Menschenauflauf wie an der Wittlicher Kirmes oder an den Weihnachtstagen. Wie bitte? Kirmes und Weihnachtstage wurden doch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, und die Bevölkerung ist angehalten, Kontakte möglichst zu vermeiden. Und dieser Zores darf stattfinden? Das ist mir zu hoch.