Gewerbegebiet : Keineswegs eine starre Haltung

Infrastruktur

Anbei ein paar Infos, um die in den beiden Leserbriefen getroffenen Aussagen besser einordnen zu können: Es ist schon interessant, dass nur zwei Familien einen Angriff auf die Gemeinderatsmehrheit starteten. Es war schon auffallend, dass die erwähnten 300 kritischen Stellungnahmen zu einem nicht unerheblichem Umfang fast wort- und inhaltsgleich waren, und viele von ihnen stammten vermutlich aus ein und derselben Quelle. Diese Einwände wurden allesamt, wie das rechtlich vorgeschrieben ist, inhaltlich auf ihre Stichhaltigkeit geprüft und bewertet. Genau dies führt zum Beispiel dazu, dass die ursprünglich geplante Fläche erheblich reduziert wurde, jedoch nicht zur Aufgabe der Planung. Das nennt man „Offenheit für die Belange der Bürger“ und kein starres Festhalten an einmal geplanten Änderungen. Eine solche Haltung jedoch sollte man den Gegnern des Gewerbegebietes ebenfalls unterstellen. Obwohl man ihren Wünschen bereits entgegengekommen ist und die Flächen verringert wurden, hält man an dem „Kein Gewerbegebiet!“ starr fest.