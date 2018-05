Mal schmetternd, mal intim

Die Kombination ist unverwüstlich. Als Startrompeter Maurice André und Organistin Hedwig Bilgram in den 1980er Jahren begannen, die Kirchenräume zu beschallen, löste das unter Kulturkritikern zwar einiges Stirnrunzeln aus, erfreute sich aber beim Publikum so ungehemmter Beliebtheit, dass sich landauf landab Trompeten-Orgel-Duos bildeten. Auch Griseldis Lichdi und ihr Orgel-Partner Christian Heidecker mischen seit längerem mit im klangvollen Spiel um die beiden königlichen Instrumente. Jetzt ist ihre zweite CD erschienen. Von Martin Möller

Und wie die erste CD soll ihr Verkauf die Finanzierung von Umbau und Erweiterung der Weigle-Orgel in St. Stephan zu Würzburg unterstützen.

„Fanfaren und Cantilenen“ – der CD-Titel deute es an: Die Trompete, vor allem das moderne Ventilinstrument, kann offensiv schmettern, ist aber auch gut für weit ausholende Melodielinien und beschwört stellenweise sogar eine gewisse Intimität. All das ist bei Griseldis Lichdi in besten Händen. Zudem verließ sich die Trompeterin im Trierer Philharmonischen Orchester nicht auf routinierte Standardprogramme.

Von Giambatista Martini, dem Lehrer von Johann Christian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu Hans-André Stamms (*1958) rhythmisch beschwingte „Fanfara celtica“ spannt sie einen Reigen festlicher, aber durchaus differenzierter Klänge. Organist Christian Heidecker bleibt dabei nicht in der zweiten Reihe. Seine Begleitung hat Profil, und mit Bachs „Pièce d’Orgue“, César Francks Choral E-Dur und Mendelssohns feinfühlig musizierter f-Moll-Orgelsonate beeindruckt er auch als Solo-Organist.

Die Weigle-Orgel in St. Stephan von 1982 wurde 2015 restauriert und erheblich erweitert. Sie ist ein romantisches Instrument mit einem ganz eigenen, warmen und fülligen Charakter geworden. Nicht nur für die Liturgie ist sie eine echte Bereicherung, sondern auch im Konzert.

Mit dem Erlös aus der CD sollen die restlichen Verbindlichkeiten aus ihrer Restaurierung und Erweiterung getilgt werden.

Fanfaren und Cantilenen. Musik für Trompete und Orgel. Griseldis Lichdi, Trompete, Christian Heidecker, Orgel. Die CD ist zu bestellen unter Griseldis.Lichdi@gmx.de. Sie kostet 15 Euro plus Versand.