Open-air-Konzert : Von Lust und Last der Liebe

Trier Der Trierer Opernchor bescherte den Besuchern des Theaters mit den „Liebesliederwalzern“ von Johannes Brahms einen beschwingten Sommerabend im Brunnenhof.

Und dann vertieften sich Chor und Martin Folz in die Kompositionskunst von Brahms und die zahlreichen Nuancen seiner Walzer. Wer hätte gedacht, dass sich im Dreivierteltakt so viele Feinheiten verstecken können! Martin Folz und sein Chor haben ein Gefühl dafür entwickelt. Bei ihnen geben sich diese Walzer mal verträumt, mal hochdramatisch, mal melancholisch, mal sogar ironisch und oft mit einer Heiterkeit, die man dem Komponisten gar nicht zugetraut hätte. Gewiss, gelegentlich verlegten sich die Sängerinnen und Sänger auf eine Klangfülle, die im Theater notwendig, in solch einem Freiluftkonzert aber eher überflüssig ist. Da zeigt sich auch: In der zurückliegenden Corona-Zwangspause und unter den besonderen Bedingungen der Aufstellung in diesem Konzert sind Qualitäten wie Homogenität und präzise Intonation wieder verlorengegangen. Aber Folz, gemeinsam mit Malte Kühn auch am Klavier, suchte und fand gemeinsam mit dem Chor den plastischen, mitreißenden Ausdruck, der Probleme und Schwächen vergessen macht.