Kolumne Auslese : Ab in die Straußwirtschaft!

Endlich. Sommer, Sonne und lange Abende in gemütlicher Runde. Genießen wir wieder die Freiheit. Mit jedem Stückchen mehr Bewegungsfreiheit steigt auch wieder die Lebensqualität. Und Lebensqualität bedeutet für mich an einem lauen Sommerabend sich draußen an einen Tisch zu setzen, ein gutes Glas Wein zu schlürfen und mir dazu eine leckere Speise zu gönnen.

Und wo kann man das besser als in einer der vielen Straußwirtschaften und Gutsausschänken an Mosel, Saar und Ruwer?

Ich liebe das rustikale Ambiente – ob im Hof, in der nett eingerichteten Scheune oder im Gewölbekeller. Und ich schätze das zumeist rustikale Speisenangebot – das Einfache und Unkomplizierte. Ein leckeres Schinkenbrot oder eine deftige Vesperplatte ist mir an solchen gemütlichen Abenden, wo es ungezwungen zugeht, lieber als die Brust vom Französischen Landgockel oder ähnlicher Schnickschnack.

Und: Man kommt mit dem Winzer oder der Winzerin, die meistens die Gäste bedienen, ins Gespräch. Man erfährt Wissenswertes über den Wein, über den aktuellen Stand der Reben, über dies und jenes aus dem Dorf…

Eine Straußwirtschaft ist für jeden Winzerbetrieb ein ordentlicher Zusatzverdienst, und es gibt für ein Weingut kaum eine bessere Möglichkeit, Kunden zu gewinnen.

Aber ich bewundere dennoch die Winzerfamilien, die sich die Mühe machen nach einem langen Arbeitstag abends noch freundlich und zuvorkommend die Gäste zu bedienen.