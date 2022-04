VOX : Die Songs in der ersten Folge „Sing meinen Song“ 2022 - Welche Auftritte gibt es zum Start?

Stars, Musik und große Gefühle: Das verspricht einmal mehr die Sendung „Sing meinen Song“ auf VOX. Wir verraten, was die Zuschauer zum Start erwartet.

In der ersten Folge von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ (26. April 2022) gibt es ein paar ganz große Hits zu hören. Aber natürlich nicht ganz so, wie man sie bisher kannte. Denn auch in der inzwischen neunten Staffel der Show geht es darum, was die bekannten Sänger aus den Songs der anderen Teilnehmer machen. Mit ihrem ganz eigenen Stil bringen sie eine neue Interpretation auf die Bühne.