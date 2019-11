Kolumne Mietrecht : Tücken zu Beginn der Heizperiode

Gesetzliche Regelungen über die Dauer der Heizperiode bestehen nicht. Enthält der Mietvertrag keine Angabe, gilt der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April.

In einigen Verträgen wird die Heizperiode aber auch vom 15. September bis 15. Mai festgelegt.

Während der Heizperiode hat der Vermieter für die Möglichkeit der Beheizung der Wohnung zu sorgen. Die geschuldeten Raumtemperaturen betragen in der Zeit von 6 bis 23 Uhr für Wohnräume 20 bis 22 Grad Celsius, für Bad und Toilette 21 Grad Celsius. In der Zeit von 23 bis 6 Uhr schuldet der Vermieter in allen Räumen eine Mindesttemperatur von 18 Grad Celsius.