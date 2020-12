Meine Hilfe zählt : Hund und Katze sollen bleiben

Trier „Meine Hilfe zählt“: Verein Tiertafel Trier e.V. bittet um Spenden, damit kein „Liebling“ ins Tierheim muss.

Doch Menschen können finanziell in Not geraten - wenn sie auf Sozialhilfe angewiesen sind, eine geringe Rente haben oder obdachlos werden. „Kein Tier soll im Tierheim landen oder gar ausgesetzt werden, weil sein Besitzer es nicht mehr versorgen kann“, sagt Katharina Krebs vom Tiertafel Trier e.V. Hier setzt der Verein an. Seit drei Jahren geben in der Aachener Straße in Trier Ehrenamtliche Tierfutter an Menschen, denen das Geld fehlt, um es für ihre „Lieblinge“ kaufen zu können.