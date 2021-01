Coronavirus : Biontech-Chef: Bis Sommer genügend Impfstoff, um alle zu impfen, die es wünschen

Mainz Der Mainzer Forscher Sahin appellierte beim digitalen Neujahrsempfang der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, diszipliniert durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Die Regierungschefin hofft, dass der anhaltende Shutdown bis zum 31. Januar Wirkung zeigt.

Biontech-Chef Ugur Sahin zeigt sich zuversichtlich, die Corona-Krise in diesem Jahr entscheidend bekämpfen zu können. Beim digitalen Neujahrsempfang der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte der Forscher an, dass „bis zum Sommer genügend Impfstoff da ist, um alle Menschen impfen zu können, die es wünschen“.

Er verwies – neben dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech – auf weitere Mittel, die in den kommenden Wochen und Monaten vor der Zulassung stünden. Sahin sagte, in den kommenden Monaten gelte es weiter, diszipliniert zu bleiben, um aus der kalten Jahreszeit rauszukommen. „Wenn wir es in der Zeit schaffen, ausreichend Impfdosen an die zu bringen, die sie nötig haben, haben wir den bestmöglichen Job getan.“