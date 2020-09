Corona-Pandemie : Noch ein Genesener im Eifelkreis

Bitburg Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden am Mittwoch keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gelte ein Mensch als genesen, damit liegt die Zahl der akut infizierten Menschen bei neun.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei drei Neuinfektionen im Eifelkreis. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr.