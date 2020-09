Arbeitseinsatz : Eifelverein sucht Reparatur-Helfer

Bleialf Der Eifelverein Bleialf-Schneifel lädt zu einem Arbeitseinsatz am Samstag, 26. September, um 9 Uhr an der Grillhütte in Bleialf ein. Gemeinsam sollen verschiedene Dinge entlang der Wanderwege instand gesetzt werden – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen.