Investor aus Trier übernimmt Bitburger Firma : Aus Seos wird Steil: Investor für insolvente Bitburger Firma gefunden

Info

Die Firma Steil Entsorgung bewegt jährlich etwa 200 000 Tonnen Abfall. Schwerpunkt ist die Gewerbe- und Industrieentsorgung in Rheinland-Pfalz und im Saarland.2018 hat sie damit knapp 25 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Sitz des Unternehmens liegt in Trier, ebenso der Standort der Steil Gruppe, der der Betrieb angehört. Diese hat 10 Niederlassungen in Deutschland, unter anderem in Berlin, Köln und Ludwigshafen. Die Steil Entsorgung GmbH ist mit aktuell 85 Mitarbeitern an den Standorten Trier und Saarlouis aktiv.