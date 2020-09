Weiterer Schritt zur Eifel-Pipeline ist fast geschafft : Bauarbeiten in Masholder: Buddeln bald beendet

Bauarbeiten in Masholder: Buddeln bald beendet

Wegen der Bauarbeiten ist auch der Radweg in Masholder derzeit gesperrt. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg In Masholder laufen die letzten Arbeiten an der Eifel-Pipeline. Ende der Sperrung von Radweg und Parkplatz: Mitte Oktober.

Wer derzeit von Masholder nach Bitburg radelt, landet vor einer rot-weißen Warnbake. Seit einigen Wochen schon endet der Nimstalradweg in einer Baustelle. Dort wo früher Asphalt lag, erstreckt sich jetzt eine Schotterpiste.

Sodass der Verkehr auf die Landstraße ausweichen muss. Und auch der an die Bundesstraße 51 angrenzende Mitfahrerparkplatz ist wegen der Arbeiten teilweise gesperrt.

Und das nicht umsonst: Denn wer nicht aufpasst, könnte sonst mit Auto oder Drahtesel in einer gut drei Meter tiefen Grube landen. Und den Mann, der hier in voller Schutzmontur im Loch sitzt, bei der konzentrierten Arbeit stören. Schweiß perlt hinter der Maske, als er die Flex an einem Rohr ansetzt. Und die Säge sich kreischend dreht.