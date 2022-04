Pandemie : Corona im Eifelkreis – Inzidenz bei 389, 22 117 Infizierte

Bitburg-Prüm Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz hat am Dienstag, 19. April, 34 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Eifelkreis gemeldet. Die Zahl der aktuellen Fälle liegt laut LUA bei 22 117. In den letzten sieben Tagen gab es 390 Fälle, im gleichen Zeitraum der Vorwoche 578. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt im Kreis 389, landesweit 645,9. Seit der letzten Meldung am Samstag, 16. April, gibt es in in Rheinland-Pfalz 8970 neue bestätigte Corona-Fälle, neun weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 645,9 pro 100.000 Einwohner, die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz 3,17 pro 100.000 Einwohner.