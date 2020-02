Kommunalpolitik : Damit die Häuser bleiben, wie sie sind

Bitburg Der Bitburger Klötze-Kampf geht weiter. Der Bauausschuss stellt zwei weitere Wohngebiete unter Schutz – der Bereich Lindenweg und der Bereich Kleverberg. Dort sind fortan maximal zwei Wohnungen pro Gebäude erlaubt. Mehrfamilienhäuser sind dort damit Tabu.

Ein schönes Haus, nicht zu groß, aber Garten dazu und das mitten in der Stadt. In Bitburg gibt es solche Häuser – und das fußläufig zum Zentrum. Entstanden sind sie in den 50er und 60er Jahren. Damals hatte das Städtchen etwa halb so viele Einwohner wie heute. 1950 waren es nach Angaben des Statistischen Landesamts gerade mal 6700.