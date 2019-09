Sommerheckmeck auf Schloss Hamm : Starke Frauen in der Manege

Jana Korb und Anja Gessenhardt (von links) zeigen, was starke Frauen so drauf haben. Foto: Christina Bents

Hamm Die Gruppe „Vintage Women“ zeigt beim „Sommerheckmeck“ auf Schloss Hamm Jonglage und Artistik. Zugleich war der Auftritt der Berliner eine Hommage an die großen Frauen des Zirkus der 30er Jahre.

Die drei Künstlerinnen versetzten die Besucher in das Jahr 1939 und stellten die damaligen Zirkusgrößen Paula Busch, Zirkusdirektorin, die Löwendompteurin Tilly Bébé, die Kraftfrau Sandwina, die Artistin Lillian Leitzel und die Jongleurin Lotti Brunn dar. Zunächst schwelgten sie in Erinnerungen an ihre ehemalige Wirkungsstätte, die gerade den Bauarbeitern zum Opfer fiel. Doch dann stiegen sie in ihre Manege, zeigten ihr Können und erinnerten damit an die berühmten Frauen. Sandwina konnte beispielsweise 220 Pfund am ausgestreckten Arm halten und mehrere Männer stemmen.