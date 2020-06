Zwei neue Online-Plattformen bald erreichbar : Eifelkreis startet mit Toyota in smarte Zukunft

Eifelkreis startet mit Toyota in smarte Zukunft

Bitburg-Prüm Die Toyota Mobility Stiftung hat den Eifelkreis als Pilotkommune für zwei Plattformen ausgewählt. Dies könnte die Digitalisierung entscheidend voranbringen.

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung einen gewaltigen Schub gegeben. Da ist sich die Fachwelt einig. Firmen machen vermehrt Home-Office möglich, Meetings finden in Videokonferenzen statt, Verwaltungen bieten digitale Dienste an und Bürger lernen immer mehr, sich mit Apps zu vernetzen.

Mit dieser gemeinnützigen Stiftung des japanischen Autoherstellers ist der Kreis zwar bereits seit zwei Jahren in Kontakt. Und denkt solange auch gemeinsam über neue Plattformen etwa zur Vebesserung des Nahverkehrs nach.

Der Ausbruch des Virus aber hat die asiatische Firma auf eine neue Idee gebracht: Warum nicht eine Plattform für die jetzt so wichtige Nachbarschaftshilfe und Vernetzung von Unternehmen aufbauen? Und den Eifelkreis, mit dem man seit Langem Kontakte pflegt, zur Pilotkommune machen?

Für die Verwaltung, klar: ein Glücksfall. Und auch der Kreistag hat den Plänen der Stiftung einstimmig grünes Licht gegeben. Nachdem Toyota-Pressesprecher Andy Fuchs Bedenken zum Datenschutz und zur Vernetzbarkeit mit anderen Apps wie Dorffunk in der Sitzung ausgeräumt hatte:

Das Portal „Lokalhelfer“ ist bereits unter der Website „Eifelkreisverbindet.de“ erreichbar. Hier können Bürger schon ihre Anliegen, etwa „Gassigehen“, „Einkauf“ aber auch „Handwerksarbeit“ in einer Suchmaske auswählen. Und das System sucht entsprechende eingetragene Helfer aus der Nähe. Da die Seiten erst seit Kurzem online sind und noch unbekannt, werden sie aber wohl noch nicht fündig. Unternehmen, die „Shared Eco“ nutzen wollen, um Maschinen und Arbeitskräfte kurzfristig mit anderen Firmen zu tauschen, brauchen noch etwas mehr Geduld. Die Website geht erst „demnächst online“, wie es auf „Eifelkreisverbindet.de“ heißt.

Die beiden Plattformen sollen aber nur den erste Schritt in die digitale Zukunft der Kommune markieren. Nicht nur, weil weitere Funktionen auf der Schnittstelle bereits in Planung sind. Sondern auch, weil der Kreistag am Montag auch die Bewerbung für das Bundesförderprogramm „Smart Cities“ abgeschickt hat. Erneut muss man sagen: Denn bei der letzten Runde, bei der 13 Gemeinden ausgewählt wurden, kam der Kreis nicht zum Zug.