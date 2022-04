Glaube im Alltag : Vollkommen von der Rolle

-+- WG: GLAUBE im ALLTAG 0202 ------------------------------------------- Von: Jörg Koch[SMTP:JOERG.KOCH@BGV-TRIER.DE] Gesendet: Mittwoch, 30. Januar 2013 15:01:30 An: Loehnertz Ulrike; Eifel Cc: dekanat.st-willibrord-westeifel@bgv-trier.de Betreff: GLAUBE im ALLTAG 0202 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Sehr geehrte Damen und Herren, im Anhang finden Sie den Beitrag in der Reihe „Glauben im Alltag“ für den kommenden Samstag, den 02.02.2013. Mit freundlichen Grüßen Jörg Koch Dekanat St. Willibrord Westeifel Pastoralreferent für Jugend Kalvarienbergstraße 1 54595 Prüm Tel.: 06551-9655915 Mail: joerg.koch@bgv-trier.de Bleibende Begegnung Was macht eine Begegnung zweier Menschen zu etwas Besonderem? Hundebesitzer sind sich scheinbar immer auf Anhieb sympathisch, selbst wenn ihre Lieblinge sich gerade die Zähne zeigen. Und dann passieren da noch die Arten von Begegnungen, die an uns haften bleiben. Die Schönen, leider aber auch die weniger Schönen. Wir Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>

Sie sitzen auf dem Klo, nicht irgendwo, sondern auf Ihrem und in Ihrer Zeit, die sie routinemäßig benötigen. Es läuft alles okay, bis Sie überraschend feststellen: Verdammt! Wo ist das Klopapier? Was machen Sie?

Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Die Klopapierrolle mag als ein Zeichen für die letzten Jahre gelten. Plötzlich war sie in den Regalen nicht mehr zu finden. Eine Mangelware aus Angst. Sie steht für spürbare Veränderung: Was sonst immer sicher war, gilt nicht mehr. Lebens-Routinen von uns allen werden ständig und neu unterbrochen. Leben ist verletzlich und zerstörbar. Vielleicht war das immer schon so. Sicher. Geahnt wurde das. Und auch erlebt. Vielleicht nicht so massiv und dauerhaft.

Die Klopapierrolle hat aber noch mehr freigelegt: An der Leerstelle ist unbürokratische und unkomplizierte, berührend wundervolle menschliche Hilfe, die manchmal fast unmöglich scheint, aufgetaucht. Wie die unglaublichen Ostererscheinungen des Zimmermanns aus Nazareth, der nach seinem grausamen Tod inmitten seiner zerstörten Anhänger*innen auftaucht. Der sie in seinem Erscheinen daran erinnert, was sie Unmögliches und Wundervolles mit ihm erlebt haben. Und in aller Angst müssen sie sich wieder neu entscheiden: Vertraue ich diesen Anzeichen? Dieser Nachricht von Verzeihen und Solidarität?