Kultur : Deutschlands beliebtester Choleriker zu Gast in Prüm

Deutschlands beliebtester Choleriker zu Gast in Prüm

Gernot Hassknecht gastiert in Prüm. Foto: Willi Weber

Prüm Der Kabarettist Gernot Hassknecht ist die beliebte Kultfigur aus der ZDF-„heute show“. Er fragt: Was läuft schief in unserem Land?“

Der Geschichtsverein Prümer Land hat den Kabarettisten Gernot Hassknecht eingelden. Deutschlands „wohl beliebtester Choleriker“ gastiert am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr in der Prümer Karolingerhalle. Und das nicht als sanftmütiger, zurückhaltender Entertainer, sondern vielmehr mit seinem Solo-Programm „Gernot Hassknecht – Jetzt wird’s persönlich!“. Die sei, so die Veranstalter, der „ehrlichste Hassknecht aller Zeiten“. Bühne frei für 163 Zentimeter geballte, cholerische Kompetenz.