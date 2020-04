Wirtschaft : Kreissparkasse verabschiedet Mitarbeiterinnen in den Ruhestand

Kreissparkasse verabschiedet langjährige Mitarbeiterinnen in den Ruhestand In einer Feierstunde hat die der Kreissparkasse Bitburg-Prüm vier langjährige Mitarbeiterinnen verabschiedet. Kornelia Rutsch war nahezu ihr gesamtes Berufsleben im Kreditbereich tätig. Für die Kunden der Filialdirektion Prüm war Dorothea Illies in mehr als 45 Jahren erste Ansprechpartnerin im Service. Irmgard Hermes kann ebenfalls auf 45 Dienstjahre bei der Sparkasse, zuletzt im Bereich Kreditservice, zurückblicken. Nach fast 50 Jahren Tätigkeit in verschiedenen Bereichen der Sparkasse, davon viele Jahre im Kreditbereich, wechselt Maria Blum in den verdienten Ruhestand. Sparkassendirektor Ingolf Bermes verabschiedete Kornelia Rutsch, Dorothea Illies, Irmgard Hermes und Maria Blum mit Dank für die geleistete Arbeit und die langen Jahre der Treue zur Sparkasse. Alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünschten ebenfalls Sparkassendirektor Rainer Nickels, Andrea Kleis (Personalratsvorsitzende) und Stefan Krämer (Personalleiter). Foto: TV/Kathrin Franzen