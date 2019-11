Brandschutz : Feuerwehr Bitburg ruft Bauern per Handy-App zur Hilfe

Bitburg Doppelt gesichert arbeiten die Landwirte und die Freiwillige Feuerwehr in der Region Bitburg zusammen. Eine App ergänzt den traditionellen Funkempfänger.

Das Güllefass voller Wasser rast der Traktor zum Einsatz auf dem Feld. Doch dort will er nicht gießen. Er hilft der Feuerwehr und auch dem Berufskollegen, dessen Getreidefeld gerade in Flammen steht. Gut 10 000 bis 20 000 Liter Flüssigkeit hält ein solches Fass. Die Behältnisse stehen zu manchen Zeiten unbenutzt herum. Die Feuerwehr Bitburg nutzt für ihre normalen Einsätze in der Stadt das Wasser aus Hydranten und hält für außerhalb etwa 10 000 Liter Wasser vorrätig. Für große Feldbrände in Dürresommern wie dem im Jahr 2019 ist das zu wenig.