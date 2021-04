Banken : Neuer Sparkassenchef in Bitburg kommt von Raiffeisenbank Westeifel

Bitburg/Prüm Der Vorstand der Kreissparkasse Bitburg-Prüm ist komplett: Mark Kaffenberger wird künftig der zweite Mann neben Rainer Nickels sein. Sein Karriereweg ist nicht ganz gewöhnlich.

„Mark Kaffenberger steht für Kontinuität, Innovation und langfristige Perspektive steht. Er ist seit einigen Jahren in der Region beheimatet und lebt mit seiner Familie in Gondenbrett. Fachliche Kompetenz und Führungsqualität hat er in verschiedenen Führungspositionen im Odenwald und als Vorstand der Raiffeisenbank Westeifel unter Beweis gestellt“, sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Landrat Dr. Joachim Streit, nach der Wahl.

Vor zwei Jahren wechselte er von dort als Vorstandsmitglied zur Raiffeisenbank Westeifel. Kaffenberger ist mit seiner Familie in die Eifel gezogen und hat hier seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. „Ich fühle mich sehr wohl in der Region. Ich bin mit meiner Familie hier angekommen und wir sehen hier unsere Zukunft. Die Eifel ist für uns zur Heimat geworden. Dies ist für mich die Motivation zu dem Schritt, künftig in einem größeren regionalen Kreditinstitut meine Tatkraft und mein Knowhow einzusetzen. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben“, sagte Mark Kaffenberger am Montagabend.