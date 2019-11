Kunstwerk : Metallbildhauer aus Niederprüm schafft Skulptur gegen den Klimawandel

Niederprüm Der Metallbildhauer Hubert Kruft aus Niederprüm hat eine neue Skulptur geschaffen. Sie trägt den Titel „Es ist fünf vor zwölf“.

Neun verrostete Sägeblätter, drei davon haben Zeiger, die auf fünf vor zwölf stehen. Metallbildhauer Hubert Kruft aus Niederprüm hat sie so aneinandergeschweißt, dass sie eine Gesamtlänge von vier Metern ergeben. Mit der neuen Skulptur, die den Titel „Es ist fünf vor zwölf“ trägt, will er auf die negativen Folgen des Klimawandels aufmerksam machen.

Die Skulptur versteht er als Mahnung. Es ist nicht das einzige Kunstwerk in seinem Skulpturengarten in Niederprüm, das den Betrachter zum Nachdenken anregen soll. So steht dort auch das „Antikriegskreuz“, das der Wehrdienstverweigerer aus alten Granaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs zusammengeschweißt hat. Oder die Grätenfische, die in großer Zahl über die Wiese zu fliegen scheinen. Auch da hat den 68-Jährigen ein Umweltthema umgetrieben. „Die verseuchten Flüsse, die verschmutzten Meere – da sind die Gräten noch das, was vom Fisch übrig bleibt“, sagt er.