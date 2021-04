Polizei : Polizei sucht Unfallverursacher

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg (mh) Auf dem Beda-Parkplatz in Bitburg kam es am Montag zwischen 12.30 und 13.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ein dunkler Mercedes SLK an der Beifahrerseite beschädigt.