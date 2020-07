Umweltbildung im Naturpark Nordeifel : Ein Forschungszentrum für Schüler aus der ganzen Region

Prüm Seit drei Jahren wird gesammelt, geplant und beraten, um in Prüm 2021 einen außerschulischen Lernort für junge Naturforscher aufzubauen – er soll in der Geschäftsstelle des Naturparkzentrums eingerichtet werden.

Nur noch kurze Zeit bevölkert die heimische Tierwelt die Räume im Erdgeschoss des Naturparkzentrums – dann müssen die stummen Exponate ausgestopfter Eichhörnchen, Dachse, Rehe und diversen Federviehs in den ersten Stock umziehen, um Schülern aus dem Eifel- und Vulkaneifelkreis Platz zu machen.

Bis 2021 soll hier ein Schülerforschungszentrum entstehen, geplant sind Labor- und Seminarräume, in denen bis zu 20 Kinder und Jugendliche gleichzeitig arbeiten können. Auch Lehrerfortbildungen, Ferienworkshops oder Vortragsreihen sollen in der Tiergartenstraße stattfinden. Der Schwerpunkt liegt auf einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, sprich: der Umwelterziehung.

„Alle Seiten können vom Schülerforschungszentrum profitieren“, sagt Michaela Ostermann, regionale Fachberaterin für das Fach Chemie und Lehrerin am Regino-Gymnasium. Die Idee des außerschulischen Lernortes in der Abteistadt habe sich förmlich aufgedrängt, erzählt Ostermann: „Eine solche Einrichtung ist im Norden des Landes noch nicht vorhanden.“ Ab dem kommenden Jahr soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, frei zu experimentieren und an Projekten im Bereich der Naturwissenschaften zu arbeiten.