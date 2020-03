Zustellerin muss über 1000 Euro Strafe zahlen : Prügelnder Ehemann soll Botin vom Briefeaustragen abgehalten haben

Bitburg/Bettingen Das Amtsgericht hat eine Zustellerin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie rund 1650 Postsendungen nicht ausgetragen hatte. Verantwortlich dafür macht sie ihren wohl gewalttätigen Ehemann.

So landeten dann an manchen Tagen nur ein Brief bei ihr daheim, an anderen schon mal 70 bis 80 Stück. Über das halbe Jahr kam so eine Menge zusammen. In 53 Fällen wirft die Staatsanwaltschaft der jungen Frau vor, gegen das Postgeheimnis verstoßen zu haben. Die 1650 unterschlagenen Sendungen, die ihr zur Last gelegt wurden, seien nur eine Schätzung, heißt es von der Anklage: Man habe bei ihr „eine ganze Wagenladung“ von Umschlägen und Zeitschriften gefunden“.