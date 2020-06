Unternehmen : Auf krisenfestem Gelände

Das Gröbste steht bereits: Grundsteinlegung beim Prüm Türenwerk in Weinsheim. Im Vordergrund der Zylinder, den man als Zeitkapsel vermauert. Foto: Fritz-Peter Linden

Weinsheim Das Prüm Türenwerk gibt im 50. Jahr seines Bestehens richtig viel Geld am Standort Weinsheim aus: Vor allem für das neue Zargenwerk.

Wachstum trotz Krisensorge: Beim Prüm Türenwerk in Weinsheim ist am Mittwoch der Grundstein für das neue Zargenwerk (der TV berichtete) gelegt worden. Auch wenn das Gröbste, die riesigen Beton-Träger, schon steht. Aber jetzt sollte es doch einen kleinen Festakt geben – im 50. Jahr des Bestehens.

Und man verbaute eine Zeitkapsel (im Bildvordergrund), in der sich unter anderem ein Trierischer Volksfreund vom Tage befand.

Das neue Werk umfasst 24 000 Quadratmeter Produktionsfläche und zeugt von der – selbst in Corona-Zeiten – nach wie vor erfreulichen Entwicklung beim Marktführer in Deutschland. „Wir produzieren sogar mit Vollgas weiter“, sagt Geschäftsführer Stefan Burlage. Zum Halbjahr liege man bereits zehn Prozent über der Leistung der ersten sechs Monate im vorigen Jahr.

Geplant ist neben dem Zargenwerk – Preis: 30 Millionen Euro – auch ein Hochregallager für acht Millionen. In den kommenden Jahren will das Unternehmen aber noch weitere Millionen in seinen Eifeler Standort investieren.