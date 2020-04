Gutscheinaktion läuft weiter : Weltladen in Bitburg darf öffnen

Bitburg Der Alasitas-Weltladen steht in Corona-Zeiten seinen Kunden wieder zur Verfügung — wenn auch nur mit eingeschränktem Angebot. Die Kreisverwaltung hat es der Initiative Bitburg für eine solidarische Welt erlaubt, im Geschäft Lebensmittel zu verkaufen.

Tee, Kaffee, Reis, Soßen aus Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika werden dort also wieder angeboten. Dekorationsartikel, Schmuck und dergleichen dürfen aber weiterhin nicht über den Tresen wandern. Weitere Auflagen der Kreisverwaltung: Die Theke muss durch eine Folienschutzwand gesichert werden. Und es dürfen nie mehr als zwei Kunden den Laden betreten. Erster Öffnungstag des Handels in der Bitburger Fußgängerzone ist Samstag, der 11. April, von 10 bis 12 Uhr. Danach wollen die Ehrenamtlichen an zwei Tagen jeweils für zwei bis drei Stunden arbeiten, und zwar dienstags, von 10 bis 12 Uhr und freitags, von 14 bis 17 Uhr. Die Öffnungszeiten können sich aber aus organisatorischen Gründen auch ändern. Es lohnt also ein Blick auf die Homepage der Initiative (www.initiative-bitburg.de). „Das Alasitas-Team freut sich über jeden Einkauf, der uns und vor allem die Produzenten unterstützt“, sagt Mariele Langenfeld, die Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, der vor allem die Hersteller der Waren im Laden unterstützt. Die anders als viele Güter, die es auf dem Markt gibt, zu fairen Bedingungen produziert und vermarktet werden.