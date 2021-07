Bundespolizei : Sekundärmigration: Mehr als 120 unerlaubte Einreisen innerhalb von zwei Wochen

Trier/Lautzenhausen Mehr als 120 unerlaubte Einreisen hat die Bundespolizei Trier in den vergangenen zwei Wochen festgestellt. Schwerpunkte sind die Grenze zu Luxemburg und Flüge aus Griechenland auf dem Hahn.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, reißt die so genannte Sekundärmigration an der deutsch-luxemburgischen Grenze sowie bei den ankommenden Griechenlandflügen am Flughafen Hahn nicht ab. Sowohl im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Grenzbereich zu Luxemburg als auch bei Einreisekontrollen am Flughafen Hahn stellte die Bundespolizei Trier im Zeitraum vom 18. Juni bis zum 2. Juli insgesamt mehr als 120 unerlaubt eingereiste Personen fest.