Umwelt : Deutschland macht keinen Druck wegen Cattenom

Cattenom Es gibt keine Pläne, das Kernkraftwerk Cattenom abzuschalten. Trotzdem hat die Bundesregierung bislang noch nicht die Gelegenheit genutzt, der französischen Seite ihre möglichen Bedenken gegen die Laufzeitverlängerung mitzuteilen.

Das Bundesumweltministerium bestätigte nun in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, dass der Entwurf für die Energie-Planung in Frankreich „keine Stilllegung von Blöcken des Atomkraftwerks Cattenom“ vorsehe. Bei einer solchen Laufzeitverlängerung sollen auch die Anrainerstaaten und die Öffentlichkeit vorab miteinbezogen werden. Doch die Bundesregierung hat bislang die französische Seite nicht um eine Umweltprüfung gebeten, wie die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, in der Antwort an die Grünen-Politikerin mitteilt.