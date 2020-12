Corona-Krise : Erste Regierungsfraktion in Rheinland-Pfalz fordert harten Lockdown

Foto: dpa/Uwe Zucchi

Mainz Spätestens nach Weihnachten sollen Geschäfte für mindestens zwei Wochen schließen, fordert Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun: „Ich halte das für unvermeidbar.“

In Rheinland-Pfalz fordert die erste Regierungsfraktion einen harten Lockdown, um die hohe Zahl an Corona-Infektionen zu senken. „Ich halte es für unvermeidbar, dass es spätestens nach Weihnachten für mindestens zwei Wochen einen umfassenden Lockdown gibt. Von den Kliniken kommt die eindringliche Warnung, dass das Infektionsgeschehen jetzt deutlich eingedämmt werden muss“, sagte Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun unserer Zeitung und der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der Grünen-Politiker forderte den Einzelhandel auf, bis Weihnachten für mehr Schutz in Geschäften zu sorgen. „Steuerung des Zutritts, Mindestabstand und Maskenpflicht müssen auch überwacht werden und ausreichend Desinfektionsmittel muss vorhanden sein. Was im Frühling möglich war, muss auch jetzt gelten. Der Einzelhandel ist in der Pflicht, die Einhaltung der Hygienekonzepte zu gewährleisten, aber es werden auch intensivierte Kontrollen notwendig sein“, sagte Braun.