FOTO: Eltges, Stefanie

Viele Fragen bleiben in der Einheitsgemeinde offen

Sind die Bürger der Einheitsgemeinde weniger bildungshungrig als die anderer Kommunen? Liegt die Volkshochschule Morbach brach, oder wird sie nur auf kleiner Flamme am Leben gehalten? Das sind Fragen, die sich angesichts der Antworten von Bürgermeister Andreas Hackethal durchaus stellen. Und in der Tat, für eine prosperierende Gemeinde wie Morbach ist es schon ein Armutszeugnis, wenn die Erwachsenenbildung vor sich hindümpelt. Zum Vergleich: Da ist sogar bei den kleinen Nachbarn in Thalfang das Angebot größer.

Ok, gedruckte VHS-Programme dürften der Vergangenheit angehören, zumal wenn Kurse, Zeiten und Räumlichkeiten flexibel gehandhabt werden sollen. Doch im Internet muss ein Angebot schon aktuell sein, will man das Bedürfnis der Menschen nach Bildung, Entspannung und anderem befriedigen.Oder stimmt die Nachfrage etwa nicht? Das ist möglich, aber wenig wahrscheinlich. Warum sollte der Wunsch, Spanisch zu lernen oder besser mit dem Computer umgehen zu lernen, in Morbach seltener vorkommen als anderswo. Auch die Tatsache, dass die Stelle der VHS-Leitung seit Jahren nicht besetzt ist, spricht eher dafür, dass das Thema Volkshochschule nicht gerade oben auf der Agenda steht. Auch dafür mag es Gründe geben, aber dann sollte man dazu stehen – oder die Erwachsenenbildung auf der Prioritätenliste wieder höher ansiedeln.

i.rosenschild@volksfreund.de