Feier : Adventfeier des Landfrauenverbandes Bitburg

Welschbillig-Ittel Die Adventsfeier des Landfrauenverbandes Bitburg findet am Samstag, 30. November, 14 Uhr, im Gemeindehaus in Ittel statt. Der Autor Fritz-Peter Linden liest an diesem Nachmittag aus seinen Büchern. In Anlehnung an seine wöchentlich erscheinende TV-Kolumne trägt die Lesung den Titel „Dat och im Advent mir keenen rennt“.

