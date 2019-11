Lesung : Lesung am Gymnasium Hermeskeil

Lesung am Gymnasium Hermeskeil

Hermeskeil Aus einem Bericht ihrer in der Schweiz lebenden Schwester hat die Comic-Künstlerin Barbara Yelin einen Doku-Comic mit dem Titel „Unsichtbar“ gemacht: Kidane floh vor einem unmenschlichen System aus Eritrea.

In einem kleinen Ort im Kanton Bern möchte er Zuflucht finden. Gegen alle Widerstände gelingt es ihm, auf eine Zukunft zu hoffen. Nach Jahren des Wartens wird klar, dass Menschen wie Kidane nicht bleiben dürfen. Doch sie können auch nicht gehen. Sie werden unsichtbar. Eine Schweizer Geschichte, aber auch eine europäische Geschichte. Am Donnerstag, 28. November, 18 Uhr, liest Barbara Yelin in der Bibliothek des Gymnasiums Hermeskeil aus ihrem Doku-Comic.