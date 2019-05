später lesen Dienstleistungen Agentur für Arbeit reduziert Sprechstunden Teilen

Eine „Anpassung der Öffnungszeiten“ meldet die Agentur für Arbeit in Saarburg: Ab sofort sind Vorsprachen ohne Termin am Nachmittag in den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Trier nur noch an einem Donnerstag im Monat möglich.