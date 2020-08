Blut spenden in der Freudenburger Grundschule

Freudenburg (red) Der Bedarf an Blutkonserven steigt ständig. Gerade vor dem Hintergrund der Verbreitung des Corona-Virus ist das Rote Kreuz dringend auf Spenden angewiesen.

Ein Blutspendetermin wird am Freitag, 7. August, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Grundschule in Freudenburg angeboten. Nähere Informationen unter www.Blutspendedienst-west.de